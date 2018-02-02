Ночью на ул. Аэродромной в Самаре сгорел автомобиль

141

В ночь на 2 февраля по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Аэродромная, произошел пожар. Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 3 единиц техники.Они за четверть часа справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.