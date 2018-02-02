Ночью на ул. Аэродромной в Самаре сгорел автомобиль
2 февраля 2018 10:27
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В ночь на 2 февраля по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Аэродромная, произошел пожар. Горел автомобиль.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 3 единиц техники.
Они за четверть часа справились с огнем, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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