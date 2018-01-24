Ночью 53 человека тушили горящий дом в Самаре на Галактионовской
24 января 2018 12:36
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В ночь на 24 января по адресу: г.о. Самара, Ленинский р-н, ул. Галактионовская, произошел пожар.
Горел неэксплуатируемый отселенный дом на площади 100 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 53 человека личного состава и 11 единиц техники, сообщает облМЧС.
Пожар потушили примерно за полтора часа.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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