Ночная потасовка на остановке в Самаре закончилась преступлением

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В полицию в Самаре поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении молодого человека с телесными повреждениями. Сотрудники полиции, выехавшие по указанному адресу, выяснили, что пострадавшему 19 лет, он учится в одном из высших учебных заведений областного центра.Из собранных материалов следовало, что студент получил травмы в ходе драки, завязавшейся между ним и еще одним молодым человеком на остановке общественного транспорта в районе улицы Петлевая. Как пояснил потерпевший, к нему подошел незнакомец и спросил сигарету, на что он ответил отказом. Между юношами произошла словесная перепалка, закончившаяся потасовкой, во время которой оппонент отобрал у самарца золотую цепочку.В распоряжении полицейских по итогам общения с пострадавшим появились приметы второго участника конфликта. Кроме того, оперативники отработали места возможного сбыта золотых изделий. В ходе проверки полученной информации появились основания полагать, что к нападению на самарского студента может быть причастен 26-летний безработный и ранее не судимый молодой человек, проживающий на территории областного центра. Сотрудники полиции выяснили точное местонахождение подозреваемого и задержали его.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.