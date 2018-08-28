Нетрезвый самарец оставил малолетнего сына в ванне и тот утонул

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В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.По версии следствия, 14 июня 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставил без присмотра своего малолетнего сына в ванной, наполненной водой, в результате чего наступила смерть 2двухлетнего ребенка от механической асфиксии при утоплении.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.