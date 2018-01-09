Неизвестные пытались поджечь две аптеки в Саратове
9 января 2018 13:03
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5 января в полицию Саратова поступило сообщение, что около 2 час. сработала сигнализация в аптечном пункте на ул. пр. 50 лет Октября, 70. По информации ИА "СарБК", в помещении оказалось разбито окно, у входной двери были обнаружены пластиковая бутылка и перчатка "со следами термического воздействия"; на стенах, полу и потолке имелись следы закопчения.
Ночью 6 января аналогичное происшествие было зафиксировано в аптеки на Б. Садовой, 97А. Там злоумышленники также повредили окно и пытались совершить поджог. Пламя площадью 1 кв. м потушили до прибытия пожарных. По данному факту проводятся проверки.
Фото pixabay.com.
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