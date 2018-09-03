На ул. Заводской в Самаре тушили пожар на 20 кв. метрах

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Накануне, 2 сентября днем поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н,ул. ЗаводскаяГорели надворные постройки на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единиц техники.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.