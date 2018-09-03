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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На ул. Заводской в Самаре тушили пожар на 20 кв. метрах

3 сентября 2018 11:32
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На ул. Заводской в Самаре тушили пожар на 20 кв. метрах Горели надворные постройки.
Горели надворные постройки.

Накануне, 2 сентября днем поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н,ул. Заводская

Горели надворные постройки на 20 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единиц техники.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.
Фото из архива ведомства.
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