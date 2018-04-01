На ул. Вилоновской в Самаре тушили холодильное оборудование

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Поздно вечером в субботу, 31 марта по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Вилоновская, произошел пожар.Горело холодильное оборудование и обшивка стены на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 19 человек личного состава и 4 единицы техники.Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.