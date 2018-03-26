На ул. Теннисной в Самаре сгорел гараж

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Вечером 25 марта по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Теннисная, произошел пожар. Горел гараж на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.Они за 20 минут справились с огнем, сообщает облМЧСПричина пожара и ущерб от него устанавливается.