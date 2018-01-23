На ул. Ташкентской в Самаре горел гараж

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Накануне, 22 января по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Ташкентская, произошел пожар. Горел гараж на 18 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.Они справились с огнем меньше чем за 20 минут.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.