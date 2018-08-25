На ул. Ставропольской в Самаре ночью сгорел павильон на 12 кв. метрах

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В ночь на 25 августа поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Ставропольская, сообщает облМЧС. Горел павильон на 12 м2На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Они справились с пожаром за 20 минут.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.