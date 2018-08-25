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На ул. Ставропольской в Самаре ночью сгорел павильон на 12 кв. метрах

25 августа 2018 12:15
198
На ул. Ставропольской в Самаре ночью сгорел павильон на 12 кв. метрах Пожар тушили 7 человек.
Пожар тушили 7 человек.

В ночь на 25 августа поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Ставропольская, сообщает облМЧС. Горел павильон на 12 м2

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Они справились с пожаром за 20 минут.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Фото из архива ведомства.
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