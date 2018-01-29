На ул. Стара-Загора в Самаре в ДТП пострадал молодой человек

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27 января мужчина 1965 года рождения, управляя автомашиной «Лада 2131», двигался по улице Стара-Загора в направлении улицы Советской Армии. По предварительной информации полицейских, водитель при повороте налево в дворовой проезд дома №41 по улице Стара-Загора, не предоставил преимущества в движении транспортному средству в результате чего допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ 21099».В результате ДТП пострадал водитель автомашины «ВАЗ», молодой человек 1998 года рождения был госпитализирован с травмой ноги.Ведется проверка, сообщает облМВД.