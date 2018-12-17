На ул. Стара-Загора в Самаре ночью горел автомобиль
17 декабря 2018 09:54
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В понедельник, 17 декабря ночью в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, ул. Стара-Загора.
Горел автомобиль.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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