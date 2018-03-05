На ул. Стара-Загора в Самаре 27 человек тушили пожар

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Сегодня, 5 марта, утром по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, ул. Стара-Загора, произошел пожар. Горели домашние вещи на 30 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 27 человек личного состава и 7 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.