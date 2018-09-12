На ул. Солнечной в Самаре ночью горел мусор, поврежден автомобиль

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В ночь на 12 сентября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, ул. Солнечная.Горел мусор на 90 м2. Поврежден автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 3 единиц техники.Они за 20 минут справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.