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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На ул. Солнечной в Самаре ночью горел мусор, поврежден автомобиль

12 сентября 2018 12:39
68
На ул. Солнечной в Самаре ночью горел мусор, поврежден автомобиль Пожар распространился на 90 кв. метров.
Пожар распространился на 90 кв. метров.

В ночь на 12 сентября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, ул. Солнечная.

Горел мусор на 90 м2. Поврежден автомобиль.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 3 единиц техники.
Они за 20 минут справились с огнем, сообщает облМЧС.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Фото из архива ведомства.
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