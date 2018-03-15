На ул. Самарской в Самаре в доме горело потолочное перекрытие

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Накануне, 14 марта по адресу: г.о. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская, произошел пожар. Горело потолочное перекрытие на 3 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.