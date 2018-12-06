На ул. Шостаковича в Самаре горела электроплита

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5 декабря вечером к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Самарский р-н, ул. Шостаковича.Горела электроплита.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 4 единицы техники.Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.