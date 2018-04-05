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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На ул. Революционной в Самаре ночью горел автомобиль

5 апреля 2018 10:20
289
На ул. Революционной в Самаре ночью горел автомобиль
Устанавливают причину пожара.

В ночь на 5 апреля по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, ул. Революционная, произошел пожар. Горел автомобиль.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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