На ул. Ново-Вокзальная в Самаре сгорел автомобиль

103

Вечером 9 сентября поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, ул. Ново-Вокзальная.Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Они быстро справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.