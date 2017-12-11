На ул. Ново-Садовой в Самаре столкнулись трамвай и трактор

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На час остановилось движение трамваев.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 10 декабря, на пересечении улиц Ново-Садовой и Потапова. Как сообщает ТТУ Самара в своем Twitter, трактор столкнулся с трамваем.

Простой трамваев в результате аварии составил около часа. О пострадавших не сообщается.