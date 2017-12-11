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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На ул. Ново-Садовой в Самаре столкнулись трамвай и трактор

11 декабря 2017 11:28
257
На ул. Ново-Садовой в Самаре столкнулись трамвай и трактор На час остановилось движение трамваев.
На час остановилось движение трамваев.
 
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 10 декабря, на пересечении улиц Ново-Садовой и Потапова. Как сообщает ТТУ Самара в своем Twitter, трактор столкнулся с трамваем.
Простой трамваев в результате аварии составил около часа. О пострадавших не сообщается.
 
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Комментарии



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