На ул. Нагорной в Самаре горели электросчетчики

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Накануне, 28 декабря по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Нагорная, произошел пожар. Горели электросчетчики.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 3 единиц техники.Они быстро справились с возгоранием, сообщает ОблМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.