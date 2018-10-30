На ул. Мориса Тореза в Самаре тушили пожар на 20 кв. метрах
30 октября 2018 10:59
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29 октября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Мориса-Тореза.
Горели домашние вещи в гараже на 20 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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