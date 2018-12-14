Я нашел ошибку
Главные новости: 
Программой фестиваля запланирован показ спектакля-фантазии «Ночь перед Рождеством» по одноименной повести Н.В. Гоголя, а также игры, выступления фольклорных коллективов и солистов.
В Самаре пройдёт региональный фестиваль народной культуры
Целью конкурса является выявление талантливых детей, способных к достижению высоких результатов в интеллектуальном труде, повышение интереса к изучаемым предметам, а также уровня владения разговорным английским языком.
В Самаре пройдет городской конкурс видеороликов «Авторский взгляд» на английском языке
Дочь миллионера урезала зарплаты всем музыкантам коллектива, а нескольких из них и вовсе решила уволить.
Жена Шнурова урезала зарплаты группе "Ленинград"
Разговор по душам Хабиба с аудиторией длился около часа.
Хабиб Нурмагомедов встретился со своими многочисленными самарскими поклонниками
Офтальмологи осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.
Предновогодний выезд мобильная офтальмологическая бригада совершит в Красноглинский район Самары
В Самаре пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию 100-летия Самарского управления ФСБ
Россияне платят за медуслуги, которые должны получать без дополнительных затрат.
Правда за пациентом. Как выбить у больницы своё бесплатное лечение
Среди основных вопросов - создание региональной электронной площадки муниципальных СМИ, перспективы развития муниципальной прессы.
В Жигулевске проходит Форум муниципальных СМИ
сегодня  Пятница, 14 декабря, 16:19
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/12:
USD 66.25
-0.17
EUR 75.39
0.17
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На ул. Мориса Тореза ночью в Самаре сгорел автомобиль

14 декабря 2018 13:34
92
На ул. Мориса Тореза ночью в Самаре сгорел автомобиль Устанавливают причину пожара.
Устанавливают причину пожара.

14 декабря ночью в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, ул. Мориса Тореза

Горел автомобиль.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Фото из архива ведомства.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
13 декабря 2018  20:34
В указанный период времени обвиняемые совершили финансовые операции с денежными средствами, полученными от сбыта наркотических средств.
В Самаре двое мужчин предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков через интернет
В указанный период времени обвиняемые совершили финансовые операции с денежными средствами, полученными от сбыта наркотических средств.  Закон
291
13 декабря 2018  19:45
Экс-руководителю Управления капстроительства СО Реналю Мязитову суд продлил арест ещё на 2 месяца
Новый год он будет встречать в камере.  Закон
322
13 декабря 2018  18:15
В результате нарушения требований охраны труда, рабочие скончались на месте происшествия, получив отравление в тепловой камере.
В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих в тепловой камере
В результате нарушения требований охраны труда, рабочие скончались на месте происшествия, получив отравление в тепловой камере.  Закон
299
12 декабря 2018  17:39
Руководитель компании передал 80 тыс. рублей сотруднику отдела экономической безопасности за прекращение проверки по факту использования предприятием контрафактного программного обеспечения.
В Новокуйбышевске коммерческая организация выплатила 500 тысяч рублей штрафа за дачу взятки
Руководитель компании передал 80 тыс. рублей сотруднику отдела экономической безопасности за прекращение проверки по факту использования предприятием... Закон
313
12 декабря 2018  16:36
Возбуждены уголовные дела по статье
В Сызрани ходе операции «Арсенал» полицейские выявили двух местных жителей, которые незаконно хранили оружие и боеприпасы
Возбуждены уголовные дела по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей,... Закон
774
12 декабря 2018  14:21
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
В Самаре задержан мужчина, подозреваемый в сбыте героина
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.  Закон
371
11 декабря 2018  21:55
Обвиняемая оставила двух своих дочерей в возрасте 7-ми месяцев и 1 год 9 месяцев в ванной, наполненной водой, без присмотра.
В Октябрьске женщина, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности своей дочери, пойдёт под суд
Обвиняемая оставила двух своих дочерей в возрасте 7-ми месяцев и 1 год 9 месяцев в ванной, наполненной водой, без присмотра.  Закон
580
Весь список
Происшествия
14 декабря 2018  14:01
Самарцев просят сообщать о наркопритонах По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка.
Самарцев просят сообщать о наркопритонах
По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Происшествия
98
14 декабря 2018  13:56
Трехлетний ребенок погиб, забравшись ночью в стиральную машину, Его родители в это время были пьяны.
Трехлетний ребенок погиб, забравшись ночью в стиральную машину
Его родители в это время были пьяны. Происшествия
124
14 декабря 2018  13:42
Самарцы начали воровать лампочки с уличных новогодних гирлянд Горожан просят не оставаться равнодушными к вандализму.
Самарцы начали воровать лампочки с уличных новогодних гирлянд
Горожан просят не оставаться равнодушными к вандализму. Происшествия
97
Весь список
Криминал
14 декабря 2018  13:20
Самарчанка поссорилась с мужем, уехала из гостей домой и встретила насильника и грабителя Он подвез ее до дома и напал.
Самарчанка поссорилась с мужем, уехала из гостей домой и встретила насильника и грабителя
Он подвез ее до дома и напал.  Криминал
135
14 декабря 2018  09:30
В Волжском районе мужчина ударил оппонента около кафе ножом в живот
В Волжском районе мужчина ударил оппонента около кафе ножом в живот
Задержан 28-летний гражданин республики Армения. Криминал
161
13 декабря 2018  14:58
В селе Новокуровка обнаружено тело мужчины с различными травмами
По предварительным данным, безработный мужчина 1974 года рождения распивал спиртные напитки в доме своего знакомого 1967 года рождения. Во время распития алкоголя... Криминал
301
Весь список


Видео
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
586
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
936
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
853
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
583
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
587
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
919
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1111
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
990
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1372
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1760
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1839
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3062
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет городской конкурс видеороликов «Авторский взгляд» на английском языке
Хабиб Нурмагомедов встретился со своими многочисленными самарскими поклонниками
В Жигулевске проходит Форум муниципальных СМИ
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные