На ул. Мориса Тореза ночью в Самаре сгорел автомобиль

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14 декабря ночью в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, ул. Мориса ТорезаГорел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.