На ул. Крупской в Самаре горела крыша здания

150

Во вторник, 26 декабря по адресу: г.о. Самара, Самарский р-н, ул. Крупской, произошел пожар. Горела кровля здания на 5 м кв.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 15 человек личного состава и 5 единиц техники.Они справились с возгоранием меньше чем за полчаса, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.