На ул. Галактионовской в Самаре горела входная дверь магазина

296

11 февраля по адресу: г.о. Самара, Ленинский р-н, ул. Галактионовская, произошел пожар.Горела входная дверь магазина на 2 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.