На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар

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В ночь на 15 января по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, ул. Гагарина, произошел пожар. Горели домашние вещи на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 27 человек личного состава и 7 единиц техники.Пожар потушили за час, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.