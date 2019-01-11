На ул. Энтузиастов в Самаре горела перегородка в подъезде

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10 января по адресу: г. о. Самара, Советский р-н, ул. Энтузиастов произошел пожар.Горела перегородка в подъезде на 5 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 3 единицы техники.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.