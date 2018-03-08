На ул. Демократической в Самаре сгорел автомобиль

Я нашел ошибку
Главные новости: 
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
В Сергиевском районе водитель "Киа" при обгоне столкнулся на "встречке" с "Шевроле Авео", погиб ребенок
728 мужчин выстроились в поздравительную открытку на самой большой «восьмерке» в России - Чкаловской лестнице!
Нижегородцы создали самую большую "живую" открытку с 8 Марта
В настоящее время в отношении подростков и их родителей правоохранительными органами проводится проверка.
Пропавших девочек полицейские, после нескольких часов поисков, обнаружили гуляющими в торговом центре
Военнослужащие в форме «вежливых людей» и парадной одежде дарили представительницам прекрасного пола оформленные красные розы, говорили слова благодарности и разные пожелания.
Спецназ ЦВО провел в Самарской области акцию «Вам, любимые»
Служба общественного вещания (PBS) США опросила более 34 женщин, работающих в лесной службе в 13 штатах, и те рассказали, что в их ведомстве существует целая «культура сексуальных домогательств, нападений и дискриминации со стороны вышестоящих сотрудников
Глава лесной службы США ушел в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах в возглавляемом им ведомстве
Тех, кто готов делать такие подарки другим, чуть меньше — около 75%.
Большинство граждан России готовы покупать подделки оригинальных товаров, особенно одежды и обуви
Недавно в Женеве состоялась церемония вручения приза «Лучшему автомобилю Европы».
Объявлена тройка моделей-претендентов на звание «Лучшего автомобиля в мире»
Тем самым было выполнено поручение врио Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которое он дал областному Минздраву на встрече с активом Отрадного 1 февраля. Тогда одной из жительниц города была озвучена проблема изношенности автопарка «Скорой пом
Автопарк отрадненской городской больницы пополнился новой машиной "Скорой помощи"
сегодня  Четверг, 8 марта, 22:11
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -11 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/03:
USD 56.8
0.3
EUR 70.53
0.8
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На ул. Демократической в Самаре сгорел автомобиль

8 марта 2018 10:32
223
На ул. Демократической в Самаре сгорел автомобиль Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Накануне, 7 марта по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Демократическая, произошел пожар.

Горел автомобиль.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
7 марта 2018  19:23
Он в ходе ссоры нанес своему знакомому множественные удары металлической треногой для очистки обуви от грязи. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В Пестравском районе мужчина приговорен к 7,5 годам лишения свободы за убийство знакомого
 Он в ходе ссоры нанес своему знакомому множественные удары металлической треногой для очистки обуви от грязи. От полученных травм мужчина скончался на месте.... Закон
235
6 марта 2018  21:21
От деятельности «Пирамиды» пострадало более тысячи человек, большинство из которых пенсионеры, а общий ущерб составил около 200 млн. рублей.
В Самаре суд отказал в досрочном освобождении главбуху финансовой пирамиды «Возрождение 63»
От деятельности «Пирамиды» пострадало более тысячи человек, большинство из которых пенсионеры, а общий ущерб составил около 200 млн. рублей.  Закон
573
5 марта 2018  23:06
Сотовым операторам пригрозили изъять доходы, полученные в результате взимания повышенной платы с клиентов, путешествующих по России.
ФАС возбудила дело против МТС и «МегаФона» за завышение цен в роуминге
Сотовым операторам пригрозили изъять доходы, полученные в результате взимания повышенной платы с клиентов, путешествующих по России. Закон
400
5 марта 2018  19:41
Ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Самарец осужден за незаконное хранение патронов для пистолетов
Ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.  Закон
355
5 марта 2018  13:12
В Тольятти пресекли незаконную торговлю алкоголем
В Тольятти пресекли незаконную торговлю алкоголем
Продажа пива осуществлялась в нестационарном торговом объекте без зала обслуживания посетителей. Закон
254
2 марта 2018  21:04
Часть запрещенного вещества мужчина реализовал знакомому, часть употребил сам, а остальное продолжил хранить при себе.
27-летний самарец на 10 лет лишился свободы за сбыт и хранение наркотиков
Часть запрещенного вещества мужчина реализовал знакомому, часть употребил сам, а остальное продолжил хранить при себе.   Закон
440
2 марта 2018  19:39
Такой механизм влияния на фармацевтический бизнес раньше в России не применялся.
ФАС готова лишить фармкомпанию «АстраЗенека» эксклюзивного права на два запатентованных лекарства из-за высокой цены
Такой механизм влияния на фармацевтический бизнес раньше в России не применялся.  Закон
424
Весь список
Происшествия
8 марта 2018  21:48
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
В Сергиевском районе водитель "Киа" при обгоне столкнулся на "встречке" с "Шевроле Авео", погиб ребенок
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.  Происшествия
15
8 марта 2018  14:53
Для ликвидации последствий аварии в Красном Яру, где водитель «Тойоты» «влетел» под фуру, выезжали спасатели
Для ликвидации последствий аварии в Красном Яру, где водитель «Тойоты» «влетел» под фуру, выезжали спасатели
  Происшествия
227
8 марта 2018  13:50
Полицейские Самары разыскивают двух школьниц, которые вчера не вернулись домой
Полицейские Самары разыскивают двух школьниц, которые вчера не вернулись домой
  Происшествия
189
Весь список
Криминал
7 марта 2018  10:17
Самарец угрожал избить мать молотком, требуя сто рублей Ранее мужчину судили за грабеж.
Самарец угрожал избить мать молотком, требуя сто рублей
Ранее мужчину судили за грабеж. Криминал
199
7 марта 2018  09:25
Тольяттинец пытался дать полицейскому взятку в 200 тысяч
Тольяттинец пытался дать полицейскому взятку в 200 тысяч
Подозреваемый был задержан в момент передачи денег в автомобиле. Криминал
232
6 марта 2018  13:06
В Безенчуке полицейские задержали подозреваемую в даче взятки участковому Она предложила ему 15 тысяч рублей.
В Безенчуке полицейские задержали подозреваемую в даче взятки участковому
  Она предложила ему 15 тысяч рублей. Криминал
300
Весь список


Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
619
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
568
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1145
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
765
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
831
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
2189
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1443
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
746
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3902
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2249
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2685
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2593
Весь список

Мероприятия
В Самаре на стадионе "Локомотив" прошел товарищеский матч ветеранов "Крыльев" и сборной команды облправительства
На сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут гастроли Московского театра «Современник»
Клуб «Треугольник» приглашает на обсуждение моноспектакля «Родимое пятно» по одноимённой пьесе Николая Коляды
Весь список
Популярное
за сегодня

Вертолет Владимира Путина улетел с площадки стадиона «Волга»

1709

Самарцы сняли на видео проезд президентского кортежа

1248

Студенческий проект "Точка Роста". Кем создан, для кого и на какие средства

771
за неделю

В среду Самарскую область должен посетить кандидат в президенты РФ и действующий президент страны Владимир Путин

4641

На стройплощадке «Самара Арены» завалился на бок автокран

3616

Константин Титов прокомментировал нелицеприятное высказывание о нем со стороны Михаила Горбачева

3117
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда