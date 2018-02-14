На ул. Дальней в Самаре ночью тушили пожар на 50 кв. метрах

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В ночь на 14 февраля) по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Дальняя, произошел пожар.Горела частная баня на 50 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Они менее чем за полчаса справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.