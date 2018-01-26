На ул. Чернореченской в Самаре водитель сбил девочку и уехал

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24 января в 15:46, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался по ул. Чернореченская от ул.Киевская в сторону ул. Дачная. Напротив д. 69 по ул. Чернореченская он сбил девочку 2007 г.р., которая переходила проезжую часть ул. Чернореченская, без сопровождениявзрослых, в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля. После ДТП неустановленный водитель с места происшествияскрылся.Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией, горГАИ просит обращаться по адресу: г. Самара ул. Никитинская 73 «А» или звонить потелефонам 333-41– отделение розыска, 951-91- 21 – дежурная часть.Ваша информация поможет в расследовании.