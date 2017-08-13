На ул. Черемшанской в Самаре сгорел торговый павильон на 20 кв. метрах

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Поздно вечером 12 августа по адресу: г.о. Самра, Кировский р-он, ул. Черемшанская, произошел пожар.Горел торговый павильон на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.