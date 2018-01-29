На ул. Чапаевской в Самаре горела крыша жилого дома, пожар тушили 42 человека

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Вечером 28 января по адресу: г. о. Самара, Самарский р-н, ул. Чапаевская произошел пожар. Горела кровля жилого дома на 50 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 42 человека личного состава и 9 единиц техники.Они справились с огнем за 20 минут, сообщает облМВД.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.