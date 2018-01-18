На ул. Чапаевской в Самаре 34 человека тушили пожар

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17 января по адресу: г.о. Самара, Ленинский р-н, ул. Чапаевская, произошел пожар.Горели домашние вещи на м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 34 человек личного состава и 8 единиц техники.Они за 20 минут справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.