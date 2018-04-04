На ул. Буянова в Самаре глыба льда пробила лобовое стекло у припаркованной машины
4 апреля 2018 12:56
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В прошедший вторник, 3 апреля в Самаре на улице Буянова произошел весьма неприятный инцидент. Большая глыба снега и льда упала с крыши здания на припаркованный автомобиль Mitsubishi. ЧП произошло между домами №41 и 51, расположенными на улице Буянова. В результате было пробито лобовое стекло и сильно помят капот.
Неизвестно, кто будет ответственен за случившееся, т.к. здание, с которого упал снег, заброшено. Часть здания разрушена, сообщает 63.ру.
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