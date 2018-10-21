На ул. Братьев Коростелевых в Самаре горели сараи и крыша дома

177

20 октября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Братьев Коростелевых.Горели сараи с переходом на кровлю двухэтажного дома на 40 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 49 человек личного состава и 12 единиц техники.Они справились с огнем за 40 минут, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.