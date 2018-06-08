На ул. Авроры в Самаре горел грузовик
8 июня 2018 10:57
Ночью в Самаре по адресу: Советский р-н, ул. Авроры, произошел пожар.
Горел автомобиль.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
Они быстро справились с огнем, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
8 июня 2018 14:20
Береговая линия по решению суда была признана занятой незаконно. Без правоустанавливающих документов здесь появились гаражи и другие объекты. Закон
0
7 июня 2018 19:16
В службе ежедневно мониторят цены на топливо и сообщают результаты вице-премьеру Дмитрию Козаку. Закон
0
7 июня 2018 19:03
После убийства злоумышленник похитил имущество супругов на общую сумму не более 20 тысяч рублей и скрылся с места происшествия. Закон
0
7 июня 2018 17:30
Ранее стало известно о пропаже €3 млн из изъятых у полковника 8,5 млрд. Закон
0
5 июня 2018 15:56
Ранее арест активов «Газпрома» начали швейцарские приставы. Закон
0
Происшествия
8 июня 2018 13:31
Из-за того, что автобус врезался в столб, произошло замыкание. Происшествия
0
8 июня 2018 13:29
Она доставлена в больницу многочисленными травмами. Происшествия
0
8 июня 2018 11:28
О пострадавших не сообщается. Происшествия
0
Криминал
8 июня 2018 12:21
После этого злоумышленник похитил имущество супругов на общую сумму не более 20 тысяч рублей. Криминал
0
8 июня 2018 10:26
Ему придется заплатить 6 тысяч рублей. Криминал
0
7 июня 2018 10:04
Сотрудники Росгвардии помешали довести преступление до конца. Криминал
0
Видео
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
28 апреля 2018 10:53
Скорее всего, это сом. Социум
910
27 апреля 2018 10:50
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии. ЧМ-2018
754
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
2476
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия
Библиотека №5 приглашает самарцев на интерактивную площадку "Русь, Россия, родина моя!" в сквере им. Ольги Санфировой