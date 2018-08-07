На ул. Аврора в Самаре из-за короткого замыкания загорелись полы

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Поздно вечером 6 августа по адресу: Самара, Советский р-н, ул. Авроры, произошел пожар. Короткое замыкание электропроводки с последующим горением полов на 0,5 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.Они быстро справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.