На ул. Алексея Толстого в Самаре горело 160 кв. метров сараев

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На ул. Алексея Толстого в Самаре горело 160 кв. метров сараевПожар тушили 12 человек.Вечером 9 августа по адресу: г.о. Самара, Самарский р-он, ул. А.Толстого.Горели сараи на 160 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона). Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.