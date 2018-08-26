На ул. Аэродромной в Самаре ночью тушили пожар на 15 кв. метрах

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В ночь на 26 августа поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, ул. Аэродромная.Горели домашние вещи на 15 м2На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 3 единицы техники.Они быстро справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.