На ул. Аэродромной в Самаре горел автомобиль

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12 декабря поздно вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, ул. Аэродромная.Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива ведомства.