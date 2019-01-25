На трассе под Самарой столкнулись три грузовика
25 января 2019 13:15
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В пятницу, 25 января, на трассе Самара — Бугуруслан, около с. Георгиевка, произошло ДТП с участием трех грузовиков. Об этом Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.
По предварительным данным правоохранителей, столкнулись два КамАЗа и большегруз Scania.
Полицейские принимают меры к расчистке дороги, организован объезд места ДТП. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Место аварии отмечено на карте Самарской области в поисковике "Яндекс" и на трассе в районе с. Георгиевка обозначен затор..com
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