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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На трассе под Самарой столкнулись три грузовика

25 января 2019 13:15
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На трассе под Самарой столкнулись три грузовика Авария вызвала затор.
Авария вызвала затор.

В пятницу, 25 января, на трассе Самара — Бугуруслан, около с. Георгиевка, произошло ДТП с участием трех грузовиков. Об этом Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По предварительным данным правоохранителей, столкнулись два КамАЗа и большегруз Scania.

Полицейские принимают меры к расчистке дороги, организован объезд места ДТП. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Место аварии отмечено на карте Самарской области в поисковике "Яндекс" и на трассе в районе с. Георгиевка обозначен затор..com
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