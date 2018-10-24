На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
24 октября 2018 12:44
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Инцидент произошел на улице Карла Маркса в Самаре. Находящийся в кабине крановщик серьезно пострадал. По некоторым данным, в результате инцидента также повреждены автомобили.
Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает РЕН ТВ.
Видео можно посмотреть здесь.
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