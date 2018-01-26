На стрелке реки Самара сгорел неэксплуатируемый вагон

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Накануне, 25 января адресу: г.о. Самара, Самарский р-н, стрелка реки Самары, произошел пожар. Горел неэксплуатируемый вагон на 30 м2, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 4 единиц техники.С огнем они справились за 20 минут. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.