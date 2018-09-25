На станции Яблочная в Самаре пожилого мужчину травмировал поезд

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В Самарской области из-за своей невнимательности травмирован электропоездом пожилой житель Самары, переходивший железнодорожные пути в непосредственной близости от приближающего подвижного составаИнцидент произошел 24 сентября в 09 часов 35 минут на станции Яблочная Куйбышевской железной дороги.Установлено, что житель Самары, 1937 г.р. переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу, пренебрегая элементарными правилами безопасности нахождения на объектах железнодорожного транспорт, в непосредственной близости от приближающегося электропоезда, что и послужило главной причиной его травмирования подвижным составом.Пострадавший доставлен в городскую больницу города Самары с предварительным диагнозом: перелом правого предплечья, ушибленная рана левого локтевого состава.На место происшествия выезжала следственная группа.Прокуратурой взят на контроль ход проводимой по данному факту следственными органами доследственной проверки.По результатам проводимой проверки будет решен вопрос о необходимом комплексе мер реагирования, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.