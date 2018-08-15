На проспекте Юных Пионеров в Самаре водитель насмерть сбил пожилого пешехода

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ДТП произошло вечером 14 августа в Самаре. Водитель 1961 года рождения, управляя автомашиной, двигался по проспекту Юных Пионеров со стороны улицы Воронежской.. По предварительной информации полицейских, районе дома № 115 по проспекту Юных Пионеров, водитель сбил пешехода 1939 года рождения, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.Фото pixabay.com