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На проспекте Кирова в Самаре КАМАЗ столкнулся с иномаркой Мазда

28 января 2018 12:25
244
На проспекте Кирова в Самаре КАМАЗ столкнулся с иномаркой Мазда К счастью, люди в ДТП не пострадали.
К счастью, люди в ДТП не пострадали.

Дорожно-транспортное происшествие задокументировано 27 января в 22:12 на регулируемом перекрестке в г. Самара.
Произошло столкновение между а/м «КАМАЗ», двигавшимся по пр. Кирова со стороны ул. Демократической с левым поворотом на ул. Молодежную и а/м Мазда СХ, двигавшемся по пр. Кирова со стороны ул. Московское шоссе в сторону ул. Ново-Садовой.
В момент аварии оба водителя находились в трезвом состоянии. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В результате ДТП, автомобили получили механические повреждения, жертв и пострадавших нет, сообщает облМВД.
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