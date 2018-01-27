На проспекте Кирова в Самаре 36 человек тушили горящие стеллажи и утеплитель

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Вечером 26 января по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, пр. Кирова, произошел пожар.Горели стеллажи и утеплитель на 80 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 36 человек личного состава и 10 единиц техники.Они менее чем за полчаса справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.