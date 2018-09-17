На пр. Металлургов в Самаре горел торговый павильон
17 сентября 2018 09:14
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16 сентября в поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, пр-т Металлургов.
Горел торговый павильон на 3 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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