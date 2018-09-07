На пр. Металлургов в Самаре автомобилист сбил 18-летнего молодого человека

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Накануне, 6 сентября, в Самаре произошло ДТП с пешеходом. Молодой человек 1999 года рождения (водительский стаж 1 год), управляя автомашиной ВАЗ двигался по проспекту Металлургов со стороны улицы Советской в направлении улицы Каховской. По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель допустил наезд на 18-летнего молодого человека, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.Ведется проверка, сообщает облМВД.