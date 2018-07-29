На пр. Кирова в Самаре ночью горел дом и постройки на 100 кв. метрах

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В ночь на воскресенье, 29 июля, по адресу: Самара, Промышленный р-н, проспект Кирова, произошел пожар.Горел частный дом и надворные постройки на м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 18 человек личного состава и 4 единицы техники.Они за 40 минут справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива облМЧС.