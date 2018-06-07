На пр. Кирова в Самаре горели домашние вещи

Утром в четверг, 7 июня, по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, пр. Кирова, произошел пожар. Горели домашние вещи на 5 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.